Світ не зможе досягти колективної імунізації від COVID упродовж 2021 року — ВООЗ

Світ не зможе досягти колективної імунізації від коронавірусу у 2021 році, а тому мешканці деяких країн все ще будуть залишатися незахищеними від цієї хвороби.

Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Сваминатан під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми не зможемо досягти колективної імунізації у 2021 році. У деяких країнах будуть залишатися незахищені люди. Тому заходи повинні дотримуватися в той час, як вакцинація проводиться серед найбільш уразливих людей, і ми починаємо охоплювати інші верстви населення", - заявила вона.

Сваминатан зазначила, що не варто забувати про заходи щодо запобігання поширення COVID, які необхідно буде дотримуватися щонайменше до кінця року.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на вечір 11 січня кількість хворих на COVID-19 становить 91,076,486 осіб. При цьому 65,054,308 осіб одужали, 1,949,144 пацієнта померли.