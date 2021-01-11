Світ не зможе досягти колективної імунізації від COVID упродовж 2021 року — ВООЗ
Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Сваминатан під час брифінгу, передає Укрінформ.
"Ми не зможемо досягти колективної імунізації у 2021 році. У деяких країнах будуть залишатися незахищені люди. Тому заходи повинні дотримуватися в той час, як вакцинація проводиться серед найбільш уразливих людей, і ми починаємо охоплювати інші верстви населення", - заявила вона.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/kB1H2PFR70— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 11, 2021
Сваминатан зазначила, що не варто забувати про заходи щодо запобігання поширення COVID, які необхідно буде дотримуватися щонайменше до кінця року.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на вечір 11 січня кількість хворих на COVID-19 становить 91,076,486 осіб. При цьому 65,054,308 осіб одужали, 1,949,144 пацієнта померли.