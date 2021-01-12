У світі зареєстрували 91,3 мільйона випадків коронавірусу

У світі зареєстрували 91,3 мільйона випадків коронавірусу

Укрінформ
Станом на ранок 12 січня у світі зареєстрували 91 319 487 випадків коронавірусу, зокрема 1 952 976 смертей і 65 316 471 одужання. 

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За ніч було зафіксовано 14 714 нових випадків, загинули 823 людини.

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США залишається лідером рейтингу по захворюваності у світі, там зареєстровано 23 143 197 випадків, з низ 385 249 смерті та понад 13 мільйонів видужали. Індія на другому місці - 10 479 913 випадків (151 364 смерті, 10,1 млн видужали) а Бразилія на третьому - 8 133 833 випадків (203 617 загиблих, 7,2 млн видужали).

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