У світі зареєстрували 91,3 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 12 січня у світі зареєстрували 91 319 487 випадків коронавірусу, зокрема 1 952 976 смертей і 65 316 471 одужання.

Про це свідчать дані Worldometer , повідомляє Укрінформ.

За ніч було зафіксовано 14 714 нових випадків, загинули 823 людини.

США залишається лідером рейтингу по захворюваності у світі, там зареєстровано 23 143 197 випадків, з низ 385 249 смерті та понад 13 мільйонів видужали. Індія на другому місці - 10 479 913 випадків (151 364 смерті, 10,1 млн видужали) а Бразилія на третьому - 8 133 833 випадків (203 617 загиблих, 7,2 млн видужали).