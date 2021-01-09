У Лондоні поліцейських і пожежників садять за кермо «швидких» через пандемію

У Лондоні поліцейських залучають до кермування автомобілями швидкої допомоги, оскільки медичні служби міста перевантажені у зв'язку зі збільшенням кількості випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє I News.

За словами мера Лондона Садіка Хана, у деяких районах столиці на COVID-19 хворіє кожен двадцятий мешканець, і аварійні служби міста більше не можуть забезпечувати нормальний рівень реагування на надзвичайну ситуацію. Тож влада вживає надзвичайних заходів, які передбачають і негайне залучення 75 поліцейських для керування автомобілями швидкої допомоги. Ще 125 поліцейських перебуватимуть у резерві - їх залучатимуть, якщо ситуація погіршиться.

Водночас лондонська служба швидкої допомоги вже використовує працівників пожежної служби для керування автомобілями "швидких".

Напередодні у Великій Британії зафіксували 68 035 нових випадків коронавірусу і 1 325 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19, і це найбільший добовий показник від початку пандемії.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 9 січня кількість хворих на COVID-19 становить 89 361 504 особи. При цьому 64 030 354 особи одужали, 1 922 208 пацієнтів померли.

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