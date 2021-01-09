Кількість хворих з коронавірусом у світі перевищила 89 мільйонів

У світі станом на ранок 9 січня кількість хворих на COVID-19 становить 89 361 504 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 64 030 354 особи одужали, 1 922 208 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (22 456 902). Кількість померлих – 378 149, одужали – 13 259 949 осіб.

На другому місці Індія – 10 432 526 інфікованих (150 835 осіб померли й 10 056 651 одужали). На третьому місці Бразилія із 8 015 920 хворими (201 542 смерті від COVID-19 та 7 114 474 одужали).

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 січня лабораторно підтверджені 1 105 169 випадків COVID-19, із них за добу – 5 676.

З 8 по 24 січня 2021 року в Україні посилено карантин.