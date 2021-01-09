Франція у січні планує вакцинувати від COVID-19 не менше мільйона громадян

Влада Франції має намір до кінця січня вакцинувати від коронавірусної хвороби щонайменше мільйон осіб.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив прем’єр-міністр країни Жан Кастекс.

«Кількість уже отриманих вакцин, а також тих, що надійдуть до кінця січня, дозволить нам провести щеплення від COVID-19 щонайменше одного мільйона французів», - заявив глава уряду.

Зараз у Франції насамперед роблять щеплення медичним працівникам, поліцейським, військовим, рятувальникам, а також мешканцям соціально-медичних установ для людей похилого віку. За останні п'ять днів було вакциновано 45 тис. осіб.

З 14 січня розпочнеться вакцинація для людей віком понад 75 років.

Щеплення проти COVID-19 - як і тестування на коронавірус - у Франції безкоштовні.

Кастекс також розповів про подальшу стратегію уряду в боротьбі з епідемією (при цьому він відзначив погіршення ситуації у порівнянні з попередніми тижнями).

Зокрема, за його словами, комендантська година триватиме у країні щонайменше до 20 січня. До кінця січня не працюватимуть кінотеатри, театри, музеї. Також залишатимуться закритими спортивні зали, басейни і лижні станції.

Заклади громадського харчування – бари та ресторани – не працюватимуть щонайменше до середини лютого.

Від початку епідемії у Франції виявлено 2 747 135 випадків COVID-19, у тому числі 67 431 летальний.