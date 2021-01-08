Франція схвалила використання COVID-вакцини Moderna
Таке рішення затвердила 8 січня Вища адміністрація здоров’я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«До стратегії вакцинації проти COVID-19 включена вакцина Moderna mRNA», - заявив національний регулятор.
Зазначена вакцина може застосовуватися для осіб, старших за 18 років.
Раніше, 6 січня, Moderna була сертифікована регулятором ЄС – Європейською агенцією лікарських препаратів.
Нині у Франції дозволено застосування двох вакцин проти COVID-19. Окрім Moderna, це вакцина, створена компаніями BioNTech і Pfizer.
Станом на 7 січня у Франції зафіксовано 21 703 нових випадків інфікувань коронавірусом; 277 чоловік померло від COVID-19.
Загалом з початку епідемії у березні у країні виявлено 2 727 321 випадок інфікувань; 66 841 особа померла від COVID-19.
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