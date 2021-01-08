В Україні - 5 676 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 8 січня лабораторно підтверджені 1 105 169 випадків COVID-19, із них за добу – 5 676.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 83 пацієнти, одужала 5 131 особа.

Крім того, за добу госпіталізовано 2 402 особи. Здійснено тестувань за добу – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040).

За весь час пандемії в Україні одужали 778 345 осіб. Водночас зафіксовано 19 588 летальних випадків від COVID-19. Проведено 5 733 555 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

Фото: Андрій Скакодуб