Ізраїль спростував інформацію про «таємну вакцинацію» українських чиновників
Як повідопляє Укрінформ, про це заявила речниця ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна у коментарі BBC News.
«Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував», - запевнили у міністерстві.
Наразі у Міністерстві планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.
Як повідомлялось, про начебто «таємну вакцинацію» українських чиновників повідомляли видання «Страна» та «Обозреватель». З посиланням на бізнесмена Михайла Бродського, українські ЗМІ повідомили про те, що в Україну з Ізраїлю нібито таємно завезли партію вакцини проти COVID-19 від фармацевтичної компанії Pfizer, яка була призначена виключно для народних депутатів та високопоставлених чиновників України.