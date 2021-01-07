Ізраїль спростував інформацію про «таємну вакцинацію» українських чиновників

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для начебто «таємної вакцинації» українських чиновників.

Як повідопляє Укрінформ, про це заявила речниця ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна у коментарі BBC News.

«Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував», - запевнили у міністерстві.

Наразі у Міністерстві планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

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Як повідомлялось, про начебто «таємну вакцинацію» українських чиновників повідомляли видання «Страна» та «Обозреватель». З посиланням на бізнесмена Михайла Бродського, українські ЗМІ повідомили про те, що в Україну з Ізраїлю нібито таємно завезли партію вакцини проти COVID-19 від фармацевтичної компанії Pfizer, яка була призначена виключно для народних депутатів та високопоставлених чиновників України.