У Британії схвалили вже третю COVID-вакцину

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив, що країна схвалила використання вакцини від коронавірусу, яка була розроблена американською компанією Moderna.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Сама вакцина має ефективність у 94%.

Велика Британія вже замовила 7 мільйонів доз вакцини від Moderna, і, очікується, що країна незабаром ще купить 10 мільйонів доз вакцин, які стануть доступними не раніше березня цього року.

«Попри те, що ми наразі імунізуємо тих, хто найбільш ризикує заразитися COVID-19, я закликаю всіх продовжувати дотримуватися (карантинових – ред.) правил, щоб кількість випадків була низькою та аби захистити наших близьких», - заявив Генкок.

Зазначається, що Британія стала першої країною у світі, що схвалила вакцину від коронавірусу, яка була розроблена компаніями Pfizer та BioNTech. Пізніше країна також схвалила для використання COVID-вакцину, що була розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 8 січня кількість хворих на COVID-19 становить 88 512 604 особи. При цьому 63 620 558 осіб одужали, 1 906 860 пацієнтів померли.