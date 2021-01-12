У Польщі побічні ефекти COVID-вакцини виявили у 37 осіб

Станом на 12 січня в Польщі вакциновано близько 258 тис. осіб, у 37-ми з яких після щеплення проявилися побічні ефекти у вигляді анафілактичного шоку - алергічної реакції на щеплення.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні ми маємо в Польщі понад 250 тис. вакцинованих осіб проти COVID-19. За даними Головного санітарного лікаря й усієї санітарної інспекції, негативна реакція (на щеплення – ред.) проявилася у 37 вакцинованих осіб”, - поінформував Недзельський.

За його словами, у 32 випадках побічний ефект був незначний, у чотирьох випадках – серйозний, в одному випадку – дуже важкий.

Глава МОЗ Польщі повідомив, що особи, які сильно постраждають в результаті негативної дії вакцини, зможуть звертатися про відшкодування від держави.

Зокрема, за перебування в лікарні упродовж понад 14-ти днів в результаті побічної дії вакцини людина зможе звертатися про відшкодування від держави у розмірі більше 10 тис. злотих (понад 75 тис. грн). У випадку серйозних наслідків для здоров’я це відшкодування може зрости навіть до 100 тис. злотих (понад 750 тис. грн). Про компенсацію за негативні наслідки від вакцинації проти COVID-19 люди в Польщі зможуть звертатися до речника прав пацієнта, який упродовж 60-ти днів має прийняти рішення у цій справі.

Як повідомлялося, уряд Польщі раніше вирішив створити фонд відшкодування для осіб, які можуть постраждати в результаті вакцинації проти COVID-19.