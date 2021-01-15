У Британії виявили новий штам коронавірусу – «бразильський»

У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу G2P-UK, який імовірно виник у Бразилії.

Про це заявила професор Венді Барклі, яка очолює групу експертів у Британії, що вивчає нові мутації коронавірусу, передає Укрінформ з посиланням на ВВС.

За словами Барклі, у Бразилії зафіксовано два варіанти вірусу, і в Британії виявили один з них. G2P-UK відрізняється від «британського» та «південноафриканського» штамів, але має з ними спільні ключові риси.

«Існує два різні типи бразильських варіантів (коронавірусу – ред.), і один з них був виявлений (у Британії – ред.), а один ні", - сказала вірусолог.

Вона додала, що, ймовірно, цей варіант вірусу виник деякий час тому і буде відстежуватися дуже ретельно.

Як повідомляв Укрінформ, міністерство транспорту Британії заборонило в'їзд до Сполученого Королівства громадянам Португалії, Бразилії та ще понад 10 країн через виявлений у Бразилії новий штам коронавірусу. Заборона набрала чинності 15 січня о 4:00 за британським часом.

Бразилія ж тимчасово не приймає авіарейси з Великої Британії через виявлений там новий штам коронавірусу.

14 грудня 2020 року у Великій Британії повідомили, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2. Уряд посилив карантинні обмеження у Лондоні та на південному сході Англії.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британі, виявили вже у щонайменше 50 країнах, а також у Гонконгу та на Тайвані. Південноафриканський штам коронавірусу було виявлено у 20 країнах.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.