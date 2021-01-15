Посольство в Китаї перевіряє інформацію про коронавірус в українській сировині для морозива

Посольство України в Китаї перевіряє інформацію щодо виявлення коронавірусу в морозиві, виробленому з використанням імпортованої з України сухої сироватки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Китаї.

«Посольством України в КНР вживаються усі необхідні термінові заходи з метою перевірки повідомлення інформаційної агенції «Сіньхуа» від 15 січня щодо виявлення у місті Тяньцзінь позитивних результатів аналізів на коронавірус зразків сухої сироватки, імпортованої з України для виробництва морозива», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дипмісія України підтримує оперативний зв'язок з компетентними органами КНР та урядом міста Тяньцзінь з цього питання.

Як повідомлялося, в Тяньцзіні перевіряють велику партію морозива, виробленого компанією Tianjin Daqiaodao Food Co., Ltd з використанням імпортної сировини з Нової Зеландії і України, після того, як три зразки дали позитивний результат на коронавірус нового типу. Попередні епідеміологічні дослідження показують, що компанія виробила партію морозива з використанням сухого молока, імпортованого з Нової Зеландії, і сухої сироватки, імпортованої з України.