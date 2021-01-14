Китай не впустив двох експертів ВООЗ через антитіла до COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВООЗ у Твітер.
«Усіх експертів знову протестували в Сінгапурі, і у них негативні результати ПЛР-тесту. Однак у двох членів делегації виявився позитивний результат на антитіла IgM. Тепер їх знову перевіряють на антитіла IgM та IgG» - повідомили в організації.
У ВООЗ зауважили, що експерти вже здавали негативний тест на коронавірус і антитіла у своїх країнах до прибуття в Сінгапур.
В організації додали, що після двотижневого карантину 13 експертів, які вже прибули до Китаю, розпочнуть роботу.
Як повідомляв Укрінформ, команда міжнародних експертів ВООЗ прибула до китайського Уханя, щоб розслідувати походження COVID-19.
Експерти планували прибути до Китаю на початку січня, але поїздку відклали, бо Пекін до того часу не надав дозволу на їх в'їзд.
5 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус висловив розчарування у зв'язку з тим, що влада Китаю зволікає з наданням дозволу на приїзд міжнародної групи експертів.
Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.
Станом на ранок 14 січня у світі виявлено 92 778 786 випадків COVID-19, зокрема 1 986 900 – летальних, одужали 66 294 162 особи.
Фото: Xinhua