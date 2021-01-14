У ВООЗ вважають, що другий рік пандемії може виявитися важчим

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим за перший.

Про це сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, передає Укрінформ із посиланням на CTV News.

«Ми вступаємо в другий рік пандемії, він може бути важчим, враховуючи динаміку передачі вірусу і деякі проблеми, які ми спостерігаємо», - зазначив він.

За словами Райана, у Північній півкулі, особливо в Європі та Північній Америці, фахівці спостерігали «ідеальний сезонний шторм - холод, люди заходять усередину приміщень, соціальне змішання, що посилилося, та поєднання факторів, які спричинили збільшення передачі (вірусу – ред.) у багатьох країнах».

Технічний керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Марія Ван Керхове попередила, що після свят у деяких країнах ситуація з COVID-19 значно погіршиться, перш ніж стане кращою.

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Вона закликала до збереження фізичної дистанції між людьми.

У середу ВООЗ повідомила, що тижнева захворюваність COVID-19 показала рекордний приріст з початку пандемії — плюс 5 млн. У першу чергу показники зросли в Північній і Південній Америці. Зафіксовані там випадки зараження складають 51% від усіх нових захворювань і 45% смертей від загального числа за тиждень.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 14 січня зафіксовано понад 92,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 66,2 млн осіб.