Експерти ВООЗ прибули у Китай

Команда з десяти міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) прибула до китайського Уханя, щоб розслідувати походження COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, Росії, Нідерландів, Катару і В'єтнаму.

Представник уряду Китаю заявив раніше, що вони "обміняються думками" з китайськими вченими, але не повідомив, чи буде їм дозволено проводити повноцінну дослідницьку роботу.

Очікується, що міжнародні експерти спочатку пройдуть двотижневий карантин, здадуть тест на антитіла на COVID-19. Вони мають розпочати співпрацю з китайськими експертами за допомогою відеоконференції, перебуваючи в карантині.

Як повідомляв Укрінформ, група експертів планувала прибути до Китаю на початку січня, але поїздку відклали, бо Пекін до того часу не надав дозволу на їх в'їзд.

5 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус висловив розчарування у зв'язку з тим, що влада Китаю зволікає з наданням дозволу на приїзд міжнародної групи експертів.

Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

За даними Worldometer, станом на ранок 14 січня у світі виявлено 92 778 786 випадків COVID-19, зокрема 1 986 900 – летальних, одужали 66 294 162 особи.