Експерти ВООЗ прибули у Китай
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, Росії, Нідерландів, Катару і В'єтнаму.
Представник уряду Китаю заявив раніше, що вони "обміняються думками" з китайськими вченими, але не повідомив, чи буде їм дозволено проводити повноцінну дослідницьку роботу.
Очікується, що міжнародні експерти спочатку пройдуть двотижневий карантин, здадуть тест на антитіла на COVID-19. Вони мають розпочати співпрацю з китайськими експертами за допомогою відеоконференції, перебуваючи в карантині.
Як повідомляв Укрінформ, група експертів планувала прибути до Китаю на початку січня, але поїздку відклали, бо Пекін до того часу не надав дозволу на їх в'їзд.
5 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус висловив розчарування у зв'язку з тим, що влада Китаю зволікає з наданням дозволу на приїзд міжнародної групи експертів.
Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.
За даними Worldometer, станом на ранок 14 січня у світі виявлено 92 778 786 випадків COVID-19, зокрема 1 986 900 – летальних, одужали 66 294 162 особи.