ВООЗ терміново скликає комітет із надзвичайних ситуацій через мутацію коронавірусу

Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ збереться на два тижні раніше, у четвер, 14 січня, щоб обговорити мутації коронавірусу з ПАР та Британії, які швидко поширилися щонайменше в 50 країнах і викликали занепокоєння суспільства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA.

Зазвичай комітет збирається кожні три місяці, але у ВООЗ заявили, що генеральний директор Тедрос Гебреєсус переніс зустріч «для розгляду питань, які потребують термінового обговорення».

Виявлені у грудні нові штами вірусу, значно заразніші, ніж штам, який виник у Китаї у 2019 році, з’являються через зростання кількості вірусів, що змушує багато країн вводити нові обмеження.

Комітет експертів очолює француз Дідьє Уссен, його рекомендації будуть опубліковані після засідання.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 14 січня зафіксовано понад 92,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 66,2 млн осіб.

Фото: Fabrice Coffrini / Contributor / Getty Images