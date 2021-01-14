Джонсону закидають нерішучість у протидії новим штамам коронавірусу

Голову уряду Великої Британії звинуватили у тому, що він не вживає належних заходів для протидії поширенню нового штаму коронавірусу, виявленого у Бразилії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Independent.

У відсутності ініціативи прем'єр-міністра звинуватила член парламенту Британії - лейбористка Іветт Купер. Вона заявила, що Борис Джонсон постійно зволікає з прийняттям "складних та незручних рішень".

Попри міжнародну стурбованість у зв’язку з появою нового штаму COVID-19 (його виявили у групи мандрівників, що прибули до Японії з Бразилії), авіасполучення між Бразилією та Британією, не припиняється, вказує Купер.

До того, зазначає видання, за її словами, карантинна система запроваджена британським урядом у червні минулого року, настільки слабка, що є фактично добровільною. Мовляв, 90% осіб, яким наказали самоізолюватися по прибуттю до країни, ніколи не перевіряли на дотримання режиму.

Як повідомлялося, Бразилія вирішила тимчасово не приймати авіарейси з Великої Британії у зв’язку з виявленим там новим штамом коронавірусу.

14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.

Невдовзі понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії через побоювання щодо поширення нового штаму.

Фото: АА