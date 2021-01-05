У Британії вакцинували від коронавірусу понад 1,3 мільйона осіб
Укрінформ
У Великій Британії понад 1,3 мільйона людей отримали щеплення від коронавірусу.
Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє Укрінформ із посиланням на Sky News.
"На сьогодні ми вакцинували понад 1,1 мільйона людей в Англії, понад 1,3 мільйона - у всій Британії", - сказав Джонсон.
Він додав, що на сьогодні вакциновано 650 тисяч людей віком за 80.
За словами британського прем'єра, зараз в Англії понад мільйон людей інфіковані коронавірусом.
Як повідомлялося, у Великій Британії зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження на коронавірус - 60 619 упродовж доби.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 86 562 679 випадків зараження коронавірусом, з них 1 870 566 летальних, одужали 61 367 222 особи.