Британія посилить прикордонний контроль через COVID-19
Про це заявив міністр Кабінету міністрів Британії Майкл Гоув, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
«Ми дуже скоро оприлюднимо нові пропозиції щодо того, як ми забезпечимо безпеку наших кордонів», - заявив Гоув.
Він додав, що уряд хоче донести до британців чітке послання щодо того, що «їм не слід подорожувати».
Як відомо, у грудні в Британії було виявлено новий штам коронавірусу, через який темпи поширення хвороби в різних регіонах країни різко зросли. Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новий штам коронавірусу може бути на 70% заразнішим, і 4 січня оголосив про запровадження національного локдауну в Англії.
Як свідчать дані Worldometer, станом на ранок 5 грудня у світі зафіксовано 86 107 961 випадок коронавірусу. Зокрема 1 860 584 смертей і 61 059 766 видужань.