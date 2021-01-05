Британія посилить прикордонний контроль через COVID-19

Уряд Великої Британії незабаром оприлюднить плани щодо нових прикордонних обмежень задля стримання розповсюдження коронавірусу.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Британії Майкл Гоув, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Ми дуже скоро оприлюднимо нові пропозиції щодо того, як ми забезпечимо безпеку наших кордонів», - заявив Гоув.

Він додав, що уряд хоче донести до британців чітке послання щодо того, що «їм не слід подорожувати».

Як відомо, у грудні в Британії було виявлено новий штам коронавірусу, через який темпи поширення хвороби в різних регіонах країни різко зросли. Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новий штам коронавірусу може бути на 70% заразнішим, і 4 січня оголосив про запровадження національного локдауну в Англії.

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Як свідчать дані Worldometer, станом на ранок 5 грудня у світі зафіксовано 86 107 961 випадок коронавірусу. Зокрема 1 860 584 смертей і 61 059 766 видужань.