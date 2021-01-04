Шотландія посилює карантин через новий штам коронавірусу

У Шотландії оголосили жорсткий карантин у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Влада Шотландії оголосила про посилення коронавірусних обмежень із завтрашнього дня, щоб стримати поширення нового штаму коронавірусу, котрий швидко поширюється у Британії та світі.

Відзавтра шотландцям буде дозволено залишати оселі лише для реалізації життєво важливих цілей, таких як придбання продуктів, ліків, фізичні вправи та обов'язки по догляду.

Також обмежуються зібрання на відкритому повітрі, людям дозволяється зустрічатися тільки з однією людиною з іншого домогосподарства.

Храми повинні бути зачинені, кількість людей на весіллях має бути скорочена до п'яти осіб, а поминки більше не дозволяються.

Всі, хто може працювати з дому, будуть зобов'язані це робити, а людям з категорії підвищеного ризику рекомендується взагалі не ходити на роботу.

Школи будуть в основному працювати в режимі дистанційного навчання.

Ці правила будуть застосовуватися на материковій частині Шотландії щонайменше до кінця січня.

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Як повідомлялося, раніше у Великій Британії був виявлений новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% заразніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19.

Наразі новий штам зареєстрований вже у понад 30 країнах світу.

Фото: JEFF J MITCHELL/GETTY IMAGES