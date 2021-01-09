Прем’єр Британії заявляє про надзвичайну завантаженість лікарень за час пандемії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про велику завантаженість лікарень у зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Наші лікарні під найбільшим тиском, ніж будь-коли від початку пандемії, а рівень захворюваності у країні стрімко зростає. NHS (Національна служба охорони здоров'я - ред.) зазнає серйозного навантаження, і ми мусимо вжити заходів для її захисту, щоб наші лікарі та медсестри могли продовжувати рятувати життя та вакцинувати якомога більше людей якнайшвидше", - сказав Джонсон.

Водночас міський голова Лондона Садік Хан заявив, що поширення коронавірусу стало "неконтрольованим", і протягом найближчих кількох тижнів вільних місць у лікарнях столиці Британії не залишиться.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що понад 1,3 мільйона осіб у Великій Британії вже вакциновані проти хвороби COVID-19.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 89 452 134 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 924 050 летальних, одужали 64 104 066 осіб.

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