У Китаї зафіксували першу за вісім місяців смерть від COVID-19

Китай повідомив про першу за вісім місяців смерть пацієнта від ускладнень після коронавірусного захворювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA із посиланням на Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

Зазначається, що летальний випадок стався у провінції Хебей.

Також за добу у Китаї виявлено 138 нових підтверджених випадків захворювання. З них 124 випадки є внутрішніми: 81 виявлено в провінції Хебей, ще 43 — у провінції Хейлунцзян, де оголошено надзвичайний стан.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в материковому Китаї сягнула 87 844, померли 4 635 осіб, 82 324 пацієнти одужали.

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За даними сайту Worldometer, в країні зараз налічується 885 активних випадків захворювання, 24 інфікованих у важкому стані.

Вперше спалах коронавірусу виявили наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Згодом вірус поширився по всьому світу.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 14 січня зафіксовано понад 92,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 66,2 млн осіб.

Фото: Xinhua