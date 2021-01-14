Британія заборонила в'їзд із 16 країн через новий штам коронавірусу

Через новий штам коронавірусу у Бразилії міністерство транспорту Британії заборонило в'їзд до Сполученого Королівства громадянам Португалії, Бразилії та ще понад 10-ти країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр транспорту Британії Грант Шеппс у Твітер.

На такий крок пішли через виявлення нового штаму коронавірусу у Бразилії.

Заборона набуде чинності о 4:00 ранку за британським часом 15 січня.

"Я ухвалив термінове рішення заборонити в'їзд з Аргентини, Бразилії, Болівії, Кабо-Верде, Чилі, Колумбії, Еквадору, Французької Гвіани, Гвіани, Панами, Парагваю, Перу, Сурінаму, Уругваю та Венесуели", - повідомив британський урядовець.

В'їзд із Португалії, як пояснив Шеппс, також заборонили через її тісні туристичні зв'язки з Бразилією.

Як повідомлялося, Бразилія тимчасово не приймає авіарейси з Великої Британії через виявлений там новий штам коронавірусу.

14 грудня 2020 року у Великій Британії повідомили, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.

Британський уряд посилив карантинні обмеження у Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Фото: originalfm.com