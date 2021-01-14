Мутований штам коронавірусу вже потрапив до 25 країн Європи - ВООЗ

Мутований штам коронавірусу SARS-CoV-2 (VOC-202012/01) виявлений вже у 25 країнах Європи.

Як передає Укрінформ, про це сьогодні заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге.

За його словами, цей штам коронавірусу поширюється значно швидше, проте не істотно не впливає на тяжкість захворювання.

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Також у ВООЗ додали, що він поширюється у всіх вікових групах.

Як і всі віруси, він "з часом змінюється. Я чудово розумію тривогу, пов’язану з можливими наслідками появи варіанту SARS-CoV-2 для охорони здоров’я. Про виявлення нового штаму повідомили вже 25 країн Європейського регіону ВООЗ", - заявив Клюге."

Станом на ранок 14 січня у світі виявлено 92 778 786 випадків COVID-19, зокрема 1 986 900 – летальних, одужали 66 294 162 людини.

Новий штам коронавірусу VOC-202012/01 був виявлений у Великій Британії у вересні 2020 року. Він почав активно поширюватися наприкінці листопада - початку грудня. На тлі цього багато країн почали закривати кордони з Великою Британією, а в самій цій країні посилили коронавірусні обмеження.