У Франції виявили ще вісьмох заражених мутованим коронавірусом
Про це повідомила у неділю, 10 січня, Регіональна агенція здоров’я Прованс-Альпи-Лазурний берег, передає власний кореспондент Укрінформу.
У Марселі спочатку було ідентифіковано одну особу, заражену британським варіантом коронавірусу. Серед 45 осіб, з якими вона контактувала, 23 виявилися COVID-позитивними, включаючи сімох – мутованим вірусом.
У Марселі вживаються надзвичайні заходи із запобігання поширенню нового штаму. У місті розгорнуті біологічні лабораторії, спроможні робити 20 тестів на коронавірус за 20 хвилин.
Загалом у Франції станом на 9 січня з початку пандемії зафіксовано 2 767 312 випадків зараження коронавірусом; 67 599 осіб померли від COVID-19.
За останні 24 години у Франції виявлено 20 177 нових інфікувань; сталося 171 летальний випадок, спричинених коронавірусною хворобою.
Як повідомлялося, новий штам коронавірусу, зафіксований вперше у Великій Британії у вересні, виявили вже у 22 європейських країнах.
Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est