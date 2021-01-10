У Франції виявили ще вісьмох заражених мутованим коронавірусом

У Марселі виявили вісьмох осіб, заражених новим, так званим «британським» варіантом коронавірусу.

Про це повідомила у неділю, 10 січня, Регіональна агенція здоров’я Прованс-Альпи-Лазурний берег, передає власний кореспондент Укрінформу.

У Марселі спочатку було ідентифіковано одну особу, заражену британським варіантом коронавірусу. Серед 45 осіб, з якими вона контактувала, 23 виявилися COVID-позитивними, включаючи сімох – мутованим вірусом.

Читайте також: У Японії виявили ще один варіант коронавірусу

У Марселі вживаються надзвичайні заходи із запобігання поширенню нового штаму. У місті розгорнуті біологічні лабораторії, спроможні робити 20 тестів на коронавірус за 20 хвилин.

Загалом у Франції станом на 9 січня з початку пандемії зафіксовано 2 767 312 випадків зараження коронавірусом; 67 599 осіб померли від COVID-19.

За останні 24 години у Франції виявлено 20 177 нових інфікувань; сталося 171 летальний випадок, спричинених коронавірусною хворобою.

Як повідомлялося, новий штам коронавірусу, зафіксований вперше у Великій Британії у вересні, виявили вже у 22 європейських країнах.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est