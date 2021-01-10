Куба тестуватиме COVID-вакцину в Ірані — не вистачає «своїх» випадків

Кубинський державний науково-дослідний інститут заявляє, що підписав угоду з Іранським інститутом Пастера щодо випробування в Ірані препарату-кандидата на вакцину проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Оголошення Інституту вакцин Фінлі (IFV) від 9 січня було зроблено через день після того, як верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заборонив імпорт вакцин, вироблених в США або Великій Британії, які він назвав «ненадійними».

Як заявили кубинські науковці, нова угода відкрила шлях для проведення третьої фази клінічних випробувань, які допоможуть «швидше просуватися вперед в імунізації проти COVID-19 в обох країнах». За їх словами, на Кубі провести це дослідження неможливо с. Офіційно серед 11-мільйонного населення країни виявили лише близько 14 тисяч інфікованих.

В Ірані підтвердили майже 1,3 мільйона випадків інфікування коронавірусом, померли понад 56 тисяч людей.

Раніше організація «Червоний півмісяць» заявила, що через заборону Хаменеї, в Іран не поставлять 1500 доз вакцини Pfizer, подаровані американськими філантропами.

Рішення влади Ірану розкритикували і в Amnesty International, назвавши його «нерозумним» та таким, що «що йде в ногу з багаторічною зневагою влади до прав людини, включаючи право на життя і здоров’я».

Відносно урядів обох країн діють жорсткі санкції США, наразі точаться суперечки про те, наскільки такі заходи - які, як передбачається, поширяться і на ліки, – можуть вплинути на поставки вакцин.