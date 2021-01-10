В РНБО кажуть, що вакцини від коронавірусу ефективні для нового штаму

Вакцини компаній Pfizer/BioNTech і Moderna забезпечують захист від нових, більш заразних штамів COVID-19.

Про це повідомив ефірі телеканалу «Україна 24» голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко, передає Укрінформ.

"Оприлюднені дані, наскільки вакцина як Pfizer чи Moderna захищають від нового штаму, який поширюється з Великої Британії та ПАР. Дослідження з сироваткою людей, які були проімунізовані з вірусом, в якому була введена штучна мутація, продемонструвало, що вакцина захищає цих людей від нового вірусу", - зазначив він.

За словами фахівця, вакцина від коронавірусу забезпечує триваліший захист, ніж вакцина від грипу. Новітні дослідження свідчать, що захист зберігатиметься майже рік, і, можливо, довше.

«Вакцина проти COVID-19 працюватиме значно довше, ніж вакцина проти грипу, тобто щонайменше 8 місяців, а можливо і до двох років», - додав він.

Читайте також: СБУ порушила справу через підпільну вакцинацію

Як повідомлялося, на сьогодні Європейське агентство лікарських засобів дозволило застосування двох вакцин: американської компанії Moderna та розробленої спільно німецькою компанією Pfizer і американською BioNTech.

Очікується, що французька компанія Sanofi зможе вивести на ринок свою вакцину у вересні.

Загалом Єврокомісія попередньо замовила вакцини від шести виробників.

За даними Worldometer, у світі виявлено 90,077,450 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1,934,813 летальних, одужали 64,463,365 особи.