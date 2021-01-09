Moderna може виробити до 20 мільйонів доз вакцини у першому кварталі – гендиректор

Американська компанія Moderna спроможна виробити і провести поставку до 20 млн доз вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року.

Про це в інтерв'ю французькій газеті L’Express заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Упродовж першого кварталу 2021 року завод у Швейцарії може виробити від 15 млн до 20 млн доз та поставити їх країнам Євросоюзу, а також до Канади, Ізраїлю, Швейцарії та Великої Британії», - сказав гендиректор Moderna.

За його словами, упродовж року європейське виробництво буде зростати з перспективою виконати замовлення ЄС на постачання 80 млн доз вакцини до кінця листопада, а також ще можливих додаткових 80 млн доз до кінця грудня.

Загалом, за словами представника Moderna, американські і європейські виробничі спроможності компанії дають змогу виробити 600 млн доз упродовж 2021 року.

При цьому Бансель не підтвердив, посилаючись на конфіденційність контракту, що доза вакцини від Moderna коштує 18 євро, але визнав, що препарат дорожчий за вакцину компанії Pfizer, вартість якої, за неофіційними даними, 12 євро.

Як повідомлялося, на сьогодні Європейське агентство лікарських засобів дозволило застосування двох вакцин: американської компанії Moderna та розробленої спільно німецькою компанією Pfizer і американською BioNTech.

Очікується, що французька компанія Sanofi зможе вивести на ринок свою вакцину у вересні.

Загалом Єврокомісія попередньо замовила вакцини від шести виробників.

За даними Worldometer, у світі виявлено 89 703 957 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 927 922 летальні, одужали 64 201 193 особи.