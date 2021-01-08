СБУ порушила справу через підпільну вакцинацію

Служба безпеки розслідує ввезення в Україну, зберігання та застосування отруйних або сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на СБУ повідомляє Суспільне.

"Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer", - заявили у спецслужбі.

Розслідуванням перевіряються обставини застосування цих засобів, вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами.

Відомості за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 321 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) внесено в Єдиний реєстр досудового розслідування 6 січня 2021 року.

Як повідомлялося, 6 січня деякі ЗМІ оприлюднили публікації про те, що в Україну нібито підпільно завезли вакцини Pfizer-BioNTech з Ізраїлю. Згідно з їхньою інформацією, цією вакциною нібито вже вакцинуються українські чиновники та бізнесмени, а вакцинація триває на базі однієї з приватних київських клінік.

Президент Володимир Зеленський 6 січня доручив Службі безпеки України та правоохоронцям перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від COVID-19.

Своєю чергою Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заперечило, що передавало вакцину для щеплення від COVID-19 українським чиновникам та бізнесменам. Речник ізраїльського МОЗ нагадав, що умови транспортування та зберігання вакцини Pfizer є настільки специфічними, що провезти її контрабандою фактично не можливо.