Усі дорослі ізраїльтяни отримають щеплення від COVID-19 до квітня — Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу отримав другу дозу щеплення від COVID-19 та пообіцяв, що дорослі ізраїльтяни отримають щеплення від COVID-19 до кінця березня.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Через три тижні після отримання першої дози вакцини від COVID-19, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу отримав другу дозу”, - стверджує Сіньхуа.

Зазначається, що Нетаньягу став першим жителем Ізраїлю, який отримав обидві дози вакцини.

“Понад 1 млн ізраїльтян були щеплені однією дозою вакцини, що становить майже 10% від загального населення. Пріоритет отримують медики та люди, старші 60 років”, - йдеться у матеріалі.

За словами Нетаньягу, наступного тижня Ізраїль очікує отримати ще мільйони доз вакцини.

“Це дозволить нам вакцинувати усіх громадян Ізраїлю, старших 16 років, <...> до кінця березня 2021 року”, - сказав Нетаньягу.

Водночас разом із кампанією масового вакцинування в Ізраїлі триває уже третій локдаун, покликаний сповільнити поширення вірусу.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 80 207 155 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 1 757 640 летальних, одужали 56 471 521 особа.