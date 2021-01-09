Суд над Нетаньягу в корупційній справі відклали через локдаун

Суд Єрусалима ухвалив перенести засідання у справі про корупцію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через локдаун, запроваджений у країні для боротьби з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

Спочатку засідання було заплановано на 13 січня, проте через локдаун судді вирішили відкласти розгляд справи.

На засіданні Нетаньягу мав відповідати на обвинувачення, які йому раніше висунула прокуратура.

Дату наступного засідання у справі повідомлять згодом.

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Як повідомляв Укрінформ, Нетаньягу обвинувачується у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Прем'єр Ізраїлю заперечує всі обвинувачення та відкидає заклики опонентів піти у відставку.