В Ізраїлі протестували проти Нетаньягу напередодні введення локдауну

Напередодні вже третього від початку пандемії COVID-19 локдауну в Ізраїлі знову протестували проти прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу, багатьох демонстрантів було при цьому затримано.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

«Під час протестів проти Нетаньягу ввечері суботи, 26 грудня, було затримано багатьох людей. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, акції протесту відбулися не лише перед офіційною резиденцією політика в Єрусалимі, а й в інших містах країни», - йдеться у повідомленні.

"להפיל את הוילון". עשרות מפגינים עכשיו מול הוילון השחור. המפגינים החליטו לנסות להקדים את הערכות המשטרה שסגרה בשבועות האחרונים את הרחובות סביב בלפור למעבר. pic.twitter.com/DxRKWSQ76L — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) December 26, 2020

При цьому інколи між опонентами та прихильниками Нетаньягу виникали сутички. Через це поліція була змушена втрутитися та затримати багатьох демонстрантів.

Щодо прем'єр-міністра Ізраїлю наразі триває судовий процес за звинуваченнями у корупції. На цьому тлі по всій країні відбуваються масові демонстрації проти політика.

משפחה ערבייה הותקפה על ידי המפגינים pic.twitter.com/6bkiUdaKg9 — אהרן רבינוביץ (@AronRabino1) December 26, 2020

Як зазначається у повідомленні, акції проти Нетаньягу відбулися напередодні запровадження нового локдауну у країні з метою зупинити поширення коронавірусу. Нові обмежувальні заходи набудуть чинності о 17:00 за місцевим часом неділі, 27 грудня. Це вже третій локдаун, до якого вдається влада Ізраїлю від початку пандемії COVID-19.

Попри попередні спроби зупинити інфекцію, кількість нових випадків коронавірусу в країні знову почала різко зростати. Тому Нетаньягу оголосив три дні тому про відновлення жорстких обмежень, які допомогли стримати коронавірус у минулі рази.

Жителі країни не матимуть права віддалятися від домівок більше ніж на один кілометр. Винятки будуть зроблені лише для життєво важливих справ: медичної допомоги, відвідання судових засідань чи занять спортом. Водночас цього разу обмеження на відвідування навчальних закладів будуть м'якішими, ніж під час попередніх локдаунів.

Окрім локдауну, влада країни покладає надію на прискорені темпи вакцинації населення. У суботу Нетаньяху заявив, що має намір протягом одного місяця зробити щеплення від коронавірусу чверті населення Ізраїлю, тобто понад двом мільйонам людей. Прем'єр запевнив, що фармацевтичні компанії погодилися надати країні достатню для реалізації такого амбітного плану кількість вакцин.

Нетаньягу заявив, що ці плани є настільки масштабними, що їх можна порівняти зі «світовим рекордом» з вакцинації. 19 грудня прем'єр став першим ізраїльтянином, якому було зроблено щеплення проти коронавірусу ще навіть до початку національної кампанії з вакцинації.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 грудня у світі зареєстровано 80 728 962 випадки коронавірусу, зокрема 1,7 млн людей загинули і майже 57 млн одужали.

Фото: Ohad Zwigenberg