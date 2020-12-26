В Ізраїлі вже понад 260 тисяч осіб отримали COVID-вакцини

В Ізраїлі перший укол вакцини від коронавірусу отримали вже 266 тисяч осіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Times of Israel.

"Хоча Міністерство охорони здоров'я ще не опублікувало оновлених даних після суботи, "Новини 12 каналу" повідомляють, що близько 266 тисяч осіб отримали перший із двох уколів до кінця першого тижня ізраїльської вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Уряд Ізраїлю розраховує вийти на показник у 150 тис. вакцинованих від коронавірусу щодня, відтак упродовж місяця першу дозу вакцини мають отримати мільйони ізраїльтян.

"При швидкості 150 тисяч вакцин, що вводяться на день, (прем'єр Ізраїлю, - ред.) Нетаньягу заявив, що упродовж місяця 2,25 мільйона ізраїльтян можуть отримати обидві дози вакцини", - наголошує видання.

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Як повідомлялося, станом на ранок 26 грудня, у світі за час пандемії хворобу COVID-19 виявили у 80 222 603 осіб. За вказаний період від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 757 985 хворих. Одужали від недуги за цей період 56 490 167 пацієнтів.