У Польщі вакцину Pfizer вже відправили до лікарень трьох міст

У суботу вранці до Польщі доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу.

Перші 10 тис. доз вакцини компанії Pfizer привезено до складу Агентства матеріальних резервів у населеному пункті Вонваль поблизу міста Томашув Мазовецький Лодзького воєводства Польщі (центр країни), повідомляє Укрінформ із посиланням на TVN24.

Після доставлення на склад вакцину розподілено, а три перші спецавтомобілі відправлено до лікарень у Варшаві, Торуні та Познані.

Як повідомив голова Агентства матеріальних резервів РП Міхал Кучмеровський, вакцина перевозилася зі складу Pfizer у бельгійському Пуурс автомобілем у двох великих картонних коробках з сухим льодом, що давало можливість зберігати вакцину при температурі -75°С.

Упродовж кількох наступних днів ця вакцина потрапить до 72 основних лікарень в Польщі, задіяних до боротьби з COVID-19. Щеплення проти коронавірусу медиків розпочнеться в неділю, 27 грудня. Першими буде защеплено медсестру та лікаря у шпиталі МВС Польщі у Варшаві.

Другу партію вакцини компанії Pfіzer кількістю 300 тис. доз буде доставлено до Польщі наприкінці грудня – на початку січня. Загалом, у Польщі до кінця січня очікують доставку 1,5 млн доз вакцини.

За минулу добу, 25 грудня, у Польщі зафіксовано понад 5 тис. випадків інфікування коронавірусом, померли 69 осіб. Загалом від початку пандемії COVID-19 в Польщі інфікувалося понад 1,2 млн осіб, померли більше 27 тис. людей.