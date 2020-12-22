Польща хоче передати Україні надлишки COVID-вакцини, якщо вони будуть

Варшава може передати Києву вакцину проти коронавірусу у разі наявності надлишків.

Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі, урядовий уповноважений з питань реалізації Національної програми щеплень в РП Міхал Дворчик, передає Укрінформ із посиланням на Rzeczpospolita.

“Ми задекларували, що якщо матимемо надлишок вакцини, то розглядатимемо можливість її передачі третім країнам, зокрема, Україні”,- повідомив Дворчик.

В уряді Польщі підтвердили, що переговори з українською стороною тривають, але деталей наразі немає.

Як повідомляв Укрінформ, представник України при ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу 21 грудня заявив, що посередником в наданні Євросоюзом вакцини проти COVID-19 для України може виступити Польща.

Минулого тижня відбулася телефонна розмова прем’єр-міністрів України та Польщі Дениса Шмигаля та Матеуша Моравецького, а також онлайн-зустріч голови РНБО України Олексія Данілова з головою Бюро нацбезпеки Польщі Павелом Солохом.

Польща закупила 62 млн доз вакцини у шести компаній. Перша партія вакцини компанії Pfizer має потрапити до Польщі в останні дні грудня. У Польщі мають намір протестувати до 60% населення країни.

Згідно з планом, спочатку у Польщі вакцинуватимуть медичний персонал, працівників соціальних служб. Потім щеплення робитимуть людям віком від 60 років, а також військовослужбовцям. На наступному етапі вакцинуватимуться професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. Окрім того, на цьому етапі вакцинуватимуться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легень, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння). Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.