Ізраїль планує вакцинувати від COVID-19 по 150 тисяч осіб щодня

Уряд Ізраїлю розраховує вийти на показник у 150 тис. вакцинованих від коронавірусу щодня, відтак упродовж місяця першу дозу вакцини мають отримати мільйони ізраїльтян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Чезі Леві заявив, що держава зацікавлена у безперервному процесі вакцинації населення, що триватиме навіть 24 години на добу, але зазначив, що це залежить від бажання громадян та наявності вакцин.

"Але все залежить від двох речей - по-перше, від того, чи зможуть компанії Pfizer та Moderna збільшити постачання вакцин до Ізраїлю. Друге, звичайно, бажання населення йти робити щеплення", - сказав чиновник.

Ізраїль розраховує на постачання чотирьох мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця місяця та ще чотирьох мільйонів - до кінця березня 2021 року. Також уряд домовився про шість мільйонів доз вакцини Moderna, але ЗМІ стверджують, що її доставка до Ізраїлю очікується не раніше квітня.

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Як зазначається, більша частина населення країни може бути щеплена від коронавірусу до кінця березня 2021 року.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 грудня, у світі за час пандемії хворобу COVID-19 виявили у 80 222 603 осіб. За вказаний період від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 757 985 хворих. Одужали від недуги за цей період 56 490 167 пацієнтів.