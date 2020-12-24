Ізраїль вводить локдаун на два тижні

З 27 грудня в Ізраїлі буде введено жорсткий карантин на два тижні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsru.co.il.

Кабінет по боротьбі з коронавірусом проголосував за введення жорсткого карантину з неділі, 27 грудня. Обмеження набудуть чинності о 17:00.

Зазначається, що локдаун вводиться строком на два тижні і може бути подовжений, якщо кількість нових випадків зараження, що виявляються щодня, не знизиться до тисячі.

Локдаун включатиме в себе закриття торгових підприємств, за винятком продуктових магазинів і аптек. Кафе і ресторани зможуть доставляти їжу на дім клієнта.

Зазначається, що буде закрито перукарні та салони краси, а також всі бізнеси, які ведуть прийом відвідувачів і клієнтів.

Введено обмеження на пересування громадян: віддалятися від будинку дозволяється не більше ніж на 1 км. Заборонено приймати гостей і відвідувати знайомих і родичів.

Під час локдауну продовжать працювати підприємства і фірми, які не ведуть прийом відвідувачів. Водночас на робочих місцях зможуть перебувати не більше ніж 50% від усіх працівників.

Будуть введені обмеження на громадському транспорті.

Водночас, будуть дозволені індивідуальні заняття спортом на відкритому повітрі без обмеження відстані в тому випадку, якщо не використовуються транспортні засоби.

Дитячі садки та школи системи спеціальної освіти працюватимуть за звичайним розкладом.

На час Різдва (з 17:00 24 грудня і до 20:00 25 грудня; з 17:00 6 січня і до 20:00 7 січня) дозволено проведення святкових мес: на відкритому просторі можуть зібратися разом до 100 осіб. У приміщенні кількість людей розраховується залежно від кількості вхідних дверей: на кожен вхід - по 10 осіб, і не більше 10 груп.

З 27 грудня буде призупинено дію проєкту "острова туризму", в рамках якого працювали курорти Ейлата і Мертвого моря.

За даними сайту Worldometer, станом на 24 грудня в Ізраїлі було зафіксовано понад 385 тис. випадків COVID-19, з них - 3,1 тис. хворих померло, 351,8 тис. осіб одужало.

Фото: АА