Ізраїль закриває в'їзд для іноземців через мутацію коронавірусу

Ізраїль з 23 грудня закриває в'їзд для іноземців і вводить для ізраїльтян, які повертаються додому, обов'язковий карантин у спеціальних центрах. Причиною називається мутація коронавірусу в Британії.

Про це повідомляється на офіційній сторінці прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, за результатами засідання комісії міністрів по боротьбі з коронавірусом було прийнято рішення негайно заборонити в'їзд для іноземців з усіх країн до Ізраїлю.

Крім цього, з 14:00 середи, 23 грудня, ізраїльтяни, які повертаються з усіх країн, будуть зобов'язані пройти карантин у готелях терміном на 10 днів і двічі здати аналіз на коронавірус, або 14 днів без аналізів.

Ті, хто повертаються з-за кордону, протягом найближчих 48 годин (за винятком Великої Британії, Південної Африки та Данії) будуть зобов'язані перебувати на домашньому карантині з проведенням протягом 48 годин аналізу за місцем проживання за допомогою «Канфей-хаїль».

До прийняття іншого рішення, особи, які повернулися з-за кордону, у яких буде виявлено коронавірус, будуть зобов'язані перебувати на карантині в лікарняних готелях.

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Це рішення діє протягом 10 днів з можливістю продовження і негайно вноситься на затвердження комісії Кнесету з питань законодавства.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним. Британський уряд посилив карантин у Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями та родичами, будуть зачинені непродовольчі магазини, спортзали й перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки й утриматися від поїздок.

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Заборону на польоти до Великої Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор, Колумбія, а також Польща, Хорватія, Фінляндія і Гонконг.