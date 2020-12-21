Українцям радять утриматися від поїздок до Британії

Посольство України у Великій Британії рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни через виявлений там мутований штам коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сторінці українського диппредставництва у Фейсбуці.

«У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в окремих регіонах Сполученого Королівства захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), посольство України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії, де з 20.12.2020 запроваджено четверту категорію (Tier4) локального локдауну», - йдеться у дописі.

Українцям, які вже перебувають у районах, найбільше уражених коронавірусом, рекомендується бути уважними та обережними, виконувати вимоги місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті.

Отримати актуальну інформацію щодо чинних карантинних обмежень на місцевому рівні можна на цьому урядовому сайті.

За наявною у посольстві інформацією, станом на 21 грудня рішення щодо призупинення авіасполучення з Великою Британією прийняли Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, а також Канада.

«З огляду на зазначене, рекомендуємо відслідковувати інформацію та поради авіакомпанії, яка має здійснювати ваш рейс, а також служб аеропорту», - зауважили в диппредставництві.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, громадянам України рекомендується невідкладно звертатися до Посольства України у Великій Британії за номером «гарячої лінії» +447553483628, адреса електронної пошти consul_gb@mfa.gov.ua.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

Заборону на польоти до Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор, Колумбія, а також Польща, Хорватія, Фінляндія та Гонконг.

Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться 21 грудня на засідання через рішення низки країн обмежити транспортне сполучення з королівством.