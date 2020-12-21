Україна може тимчасово закрити авіасполучення з Британією - джерело в Кабміні

Кабінет Міністрів сьогодні розгляне питання тимчасового закриття авіасполучення з Великою Британією через виявлений новий штам коронавірусу.

Про це Укрінформу повідомило джерело у Кабміні.

"Уряд розгляне питання тимчасового закриття авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу на засіданні у понеділок", - поінформував співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

Британський уряд посилює карантинні обмеження у Лондоні і на південному сході Англії. На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями і родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали і перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки і утриматися від поїздок.

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Ряд країн ухвалили рішення про тимчасове закриття авіасполучення з Великою Британією, серед них - Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Польща, Іран.