Уже понад 20 країн припиняють польоти з Британії, список збільшується

Список країн Європейського Союзу, які припиняють польоти з Великої Британії, продовжує зростати на тлі побоювань розповсюдження нового штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Зазначається, що протягом вихідних про заборону на польоти до Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада. А також Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор та Колумбія, про які повідомляв Укрінформ.

Термін дії обмежень різниться у залежності від країни, варіюючись від двох до 40 днів.

У Нідерландах та Італії заявили, що схожий штам вірусу, про який заявили у Британії, був виявлений в їх країнах за останні кілька тижнів.

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Нідерландський інститут суспільної охорони здоров'я повідомив, що цей різновид виявили у випадковій вибірці на початку грудня, і що планується подальше розслідування.

Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що у пацієнта і його партнера, які повернулися з Британії літаком кілька днів тому, був виявлений цей новий штам. За повідомленням міністерства, вони прибули в міжнародний аеропорт Рима і знаходяться в ізоляції.

Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться в понеділок на засідання через вирішення низки країн обмежити транспортне сполучення з королівством на тлі поширення мутованого штаму коронавірусу.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.