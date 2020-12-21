Польоти до Британії заборонили вже тринадцять країн

Тринадцять країн світу, серед яких сім — члени ЄС, обмежили авіаційне сполучення із Великобританією через виявлений у країні мутований коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мова йде про Францію, Австрію, Нідерланди, Болгарію, Німеччину, Ірландію, Швецію, Туреччину, Саудівську Аравію, Ізраїль, Іран, Сальвадор та Колумбію.

Термін дії обмежень різниться у залежності від країни, варіюючись від двох до 40 днів.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.