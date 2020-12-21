Польоти до Британії заборонили вже тринадцять країн
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мова йде про Францію, Австрію, Нідерланди, Болгарію, Німеччину, Ірландію, Швецію, Туреччину, Саудівську Аравію, Ізраїль, Іран, Сальвадор та Колумбію.
Термін дії обмежень різниться у залежності від країни, варіюючись від двох до 40 днів.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.
На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.