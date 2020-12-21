Ситуація з новим штамом COVID-19 «вийшла з-під контролю» - МОЗ Британії

Міністр охорони здоров’я Британії Метт Генкок заявив, що ситуація з новим штамом коронавірусу «вийшла з-під контролю» влади.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Sky News.

«Новий штам COVID-19 вийшов з-під контролю, і люди повинні поводитися так, як ніби у них вже є вірус, особливо в районах Англії з найвищим рівнем обмежень», — сказав чиновник.

Міністр додав, що, хоча всі з нетерпінням чекають Різдва, новий заразний штам поширюється занадто стрімко, тому уряду довелося діяти рішуче.

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Генкок припустив, що посилені заходи можуть тривати упродовж декількох місяців, до тих пір, поки не буде впроваджена вакцина.

«Даний штам коронавірусу — величезна проблема... Це смертельна інфекція, яку нам потрібно було тримати під контролем, однак нова мутація COVID-19 ускладнила завдання», — зазначив він.

Як повідомлялося, британський уряд посилює карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії. На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

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Негайну заборону на польоти до Великобританії вже оголосила Австрія, Нідерланди, Німеччина та інші держави.