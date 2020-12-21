Ситуація з новим штамом COVID-19 «вийшла з-під контролю» - МОЗ Британії
Про це пише Укрінформ з посиланням на Sky News.
«Новий штам COVID-19 вийшов з-під контролю, і люди повинні поводитися так, як ніби у них вже є вірус, особливо в районах Англії з найвищим рівнем обмежень», — сказав чиновник.
Міністр додав, що, хоча всі з нетерпінням чекають Різдва, новий заразний штам поширюється занадто стрімко, тому уряду довелося діяти рішуче.
Генкок припустив, що посилені заходи можуть тривати упродовж декількох місяців, до тих пір, поки не буде впроваджена вакцина.
«Даний штам коронавірусу — величезна проблема... Це смертельна інфекція, яку нам потрібно було тримати під контролем, однак нова мутація COVID-19 ускладнила завдання», — зазначив він.
Як повідомлялося, британський уряд посилює карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії. На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.
Негайну заборону на польоти до Великобританії вже оголосила Австрія, Нідерланди, Німеччина та інші держави.