Новий штам коронавірусу вже виявили в Італії

Перший випадок інфікування мутованого коронавірусу виявили в столиці Італії, Римі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я країни, передає Укрінформ з посиланням на AGI.

"Штам нової варіації коронавірусу нового типу виявлено в аналізах одного з тих, хто заразився, в науковому департаменті військового госпіталю Челіо", - зазначено в повідомленні.

За даними МОЗ, інфікований громадянин і його партнер недавно повернулися з Великобританії через римський аеропорт Фьюмічіно.

"Носії інфекції та їх близькі ізольовані та дотримуються всіх передбачених процедур", - зазначили в міністерстві.

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Нагадаємо: Італія, як багато інших країн світу, ухвалила рішення щодо призупинення авіасполучення з Британією через поширення мутованого коронавірусу.

Раніше британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант COVID-19, котрий може бути на 70% заразнішим за звичайний.

Фото з сайту ansa.it