Новий штам коронавірусу вже виявили в Італії
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я країни, передає Укрінформ з посиланням на AGI.
"Штам нової варіації коронавірусу нового типу виявлено в аналізах одного з тих, хто заразився, в науковому департаменті військового госпіталю Челіо", - зазначено в повідомленні.
За даними МОЗ, інфікований громадянин і його партнер недавно повернулися з Великобританії через римський аеропорт Фьюмічіно.
"Носії інфекції та їх близькі ізольовані та дотримуються всіх передбачених процедур", - зазначили в міністерстві.
Нагадаємо: Італія, як багато інших країн світу, ухвалила рішення щодо призупинення авіасполучення з Британією через поширення мутованого коронавірусу.
Раніше британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант COVID-19, котрий може бути на 70% заразнішим за звичайний.
Фото з сайту ansa.it