Ізраїль розпочинає кампанію вакцинації від коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що сьогодні щеплення отримають також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу Армії оборони Авів Кохаві.
А з понеділка почнуть вакцинувати ізраїльтян віком від 60 років.
У пріоритеті також студенти медвишів та працівники геріатричних центрів.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 19 грудня першим у країні зробив щеплення від коронавірусу.
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю раніше оголосило всі країни світу епідеміологічно небезпечними.
Від початку пандемії в Ізраїлі підтверджено 373,6 тисячі випадків коронавірусу, з них 3 тисячі летальних.
За даними Worldometer, у світі виявлено 76 635 408 випадків COVID-19, зокрема 1 692 075 летальних, 53 758 431 людина одужала.