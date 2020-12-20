Ізраїль розпочинає кампанію вакцинації від коронавірусу

Ізраїль 20 грудня розпочав загальнонаціональну кампанію вакцинації громадян від коронавірусу, у першу чергу щеплення отримають медичні працівники.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що сьогодні щеплення отримають також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу Армії оборони Авів Кохаві.

А з понеділка почнуть вакцинувати ізраїльтян віком від 60 років.

У пріоритеті також студенти медвишів та працівники геріатричних центрів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 19 грудня першим у країні зробив щеплення від коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю раніше оголосило всі країни світу епідеміологічно небезпечними.

Від початку пандемії в Ізраїлі підтверджено 373,6 тисячі випадків коронавірусу, з них 3 тисячі летальних.

За даними Worldometer, у світі виявлено 76 635 408 випадків COVID-19, зокрема 1 692 075 летальних, 53 758 431 людина одужала.