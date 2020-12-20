Штати продовжать використовувати вакцину Pfizer, розслідуючи випадки алергії на неї

Вакцина від COVID-19 виробництва компанії Pfizer може й надалі застосовуватися без нових обмежень, попри кілька виявлених гострих алергічних реакцій.

Як пише The Wall Street Journal, про це заявили в Управлінні з контролю за ліками та продуктами США, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Управління з контролю за ліками та продуктами підтвердило, що нещодавно авторизовану вакцину від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech слід й надалі використовувати без нових обмежень, попри кілька випадків розвитку гострої алергічної реакції у кількох медиків після щеплення”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Управління “уважно відстежує ці випадки та співпрацює із Центрами з контролю та профілактики захворювань, розслідуючи, що саме спричинило таку реакцію”.

“Поки триває розслідування, Управління працює із Pfizer над оновленням бюлетенів та рецептів новою інформацією. В Управлінні наголосили, що зміни передбачатимуть окреме наголошення на наявних вимогах: що установи, які проводять щеплення, повинні мати змогу негайно надати допомогу у випадку будь-якої гострої реакції”, - стверджує WSJ.

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Нагадаємо: два випадки гострої алергії на вакцину трапилися минулого тижня в Об’єднаному королівстві й ще два на Алясці. Усім постраждалим була надана негайна медична допомога, а саму алергічну реакцію вдалося спинити.