ЕМА схвалить вакцину Pfizer для Євросоюзу 23 грудня – ЗМІ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

«Так, (рішення – ред.) ЕМА буде готове 23 грудня», - заявило джерело журналістам.

Як зазначається, схвалення вакцини агентством EMA необхідне для початку програми вакцинації від COVID-19 та дозволить застосовувати препарат на ринку країн Євросоюзу.

Раніше повідомлялося про ймовірне затвердження вакцини Pfizer/BioNTech агентством ЕМА 29 грудня.

Як відомо, у світі вже почали масову вакцинацію від COVID-19 вакциною, розробленою компаніями Pfizer і BioNTech. Зокрема, імунізацію вразливих верств населення проводять у Великій Британії, США та Канаді.