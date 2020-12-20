У Штатах почали прискорено розвозити вакцину Moderna по лікарнях

Влада США розпочала операцію щодо прискореного доставлення вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna до лікарень на всій території країни.

Про це повідомляє в суботу інформагентство Reuters із посиланням на генерала Армії США Густава Перна, передає Укрінформ.

«Компанія Moderna Inc та її партнери розпочали розповсюдження вакцини проти COVID-19 вантажівками, які в неділю відправляться у понад 3700 локацій на території США», - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Американський регулятор офіційно затвердив вакцину від Moderna

Очікується, що вакцина від Moderna дістанеться лікарень до понеділка. Це вже другий профілактичний препарат від коронавірусного захворювання, затверджений у США, разом із вакциною від Pfizer.

До першого тижня січня запланована дистрибуція щонайменше 20 млн доз препаратів від обох виробників.

Читайте також: У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 76 мільйонів

Як повідомляв Укрінформ, цієї п’ятниці Управління за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) затвердило вакцину виробництва американської компанії Moderna від коронавірусу. Регулятор дозволив робити щеплення лише особам віком від 18 років на території США.