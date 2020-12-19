Нетаньягу першим в Ізраїлі зробив щеплення від коронавірусу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу першим у країні одержав щеплення від коронавірусу.

Це сталося в медичному центрі госпіталю Тель ха-Шомер в місті Рамат-Ган поблизу Тель-Авіва, передає Укрінформ із посиланням на фейсбук політика.

Разом з ним вакцинувався і міністр охорони здоров'я Йоель Едельштейн.

"Невеличка ін'єкція для людини, величезний крок для здоров'я всіх. Зробіть щеплення!" - написав Нетаньяху після вакцинації препаратом виробництва компаній Pfizer і Biontech.

Прем'єр Ізраїлю зазначив, що через 21 день повинен отримати повторну дозу препарату.

Нагадаємо: вже завтра, 20 грудня, в Ізраїлі почнеться масова вакцинація громадян. На першому етапі щеплення отримають медичні працівники, студенти медвишів та співробітники геріатричних центрів.