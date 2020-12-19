Ізраїль оголосив «червоною зоною» всі країни

Ізраїль оголосив «червоною зоною» всі країни

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило всі країни світу «червоними», тобто епідеміологічно небезпечними.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsru.co.il.

Рішення МОЗ набуде чинності з 20 грудня. Згідно з цим розпорядженням, кожна людина, яка прилітає з-за кордону до Ізраїлю, буде змушена дотримуватися 14-денного карантину.

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Що стосується тих країн, які до сьогоднішнього дня вважалися «зеленими», то всі, хто прилетів з них до Ізраїлю до 26 грудня, будуть звільнені від карантину.

Фото: АА

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