Ізраїль оголосив «червоною зоною» всі країни

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило всі країни світу «червоними», тобто епідеміологічно небезпечними.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsru.co.il.

Рішення МОЗ набуде чинності з 20 грудня. Згідно з цим розпорядженням, кожна людина, яка прилітає з-за кордону до Ізраїлю, буде змушена дотримуватися 14-денного карантину.

Що стосується тих країн, які до сьогоднішнього дня вважалися «зеленими», то всі, хто прилетів з них до Ізраїлю до 26 грудня, будуть звільнені від карантину.

Фото: АА